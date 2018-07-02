Стала известна тройка лучших в мире водок, – Millionaires club 2018

В Великобритании опубликован новый рейтинг водочных брендов мира, которые лучше всех продаются, Millionaires club 2018.

По версии журнала Drinks International отечественный бренд "Хортица" – в тройке мировых лидеров. Кроме того, бренд абсолютного качества показал самые высокие темпы роста среди тройки лидеров. Только за последний год мировые продажи "Хортица" увеличились на рекордные + 8%.



Успех бренда производитель объясняет использованием лучшего сырья – спирта нового поколения, родниковой воды и авторских рецептур.