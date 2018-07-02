Стала известна тройка лучших в мире водок, – Millionaires club 2018
В Великобритании опубликован новый рейтинг водочных брендов мира, которые лучше всех продаются, Millionaires club 2018.
По версии журнала Drinks International отечественный бренд "Хортица" – в тройке мировых лидеров.
Кроме того, бренд абсолютного качества показал самые высокие темпы роста среди тройки лидеров. Только за последний год мировые продажи "Хортица" увеличились на рекордные + 8%.
Успех бренда производитель объясняет использованием лучшего сырья – спирта нового поколения, родниковой воды и авторских рецептур.
Источник: 24 Канал
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