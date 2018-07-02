Стала відома трійка найкращих у світі горілок

У Великобританії опубліковано новий рейтинг горілчаних брендів світу, що найкраще продаються, Millionaires club 2018.

За версією журналу Drinks International вітчизняний бренд "Хортиця" – в трійці світових лідерів.

Крім того, бренд абсолютної якості показав найвищі темпи зростання серед трійки лідерів. Тільки за останній рік світові продажі "Хортиця" збільшилися на рекордні + 8%.

Успіх бренду виробник пояснює використанням найкращої сировини – спирту нового покоління, джерельної води та авторських рецептур.