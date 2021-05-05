Стали известны имена боевиков, которые пытали украинских военных
Офис генпрокурора 5 мая объявил подозрения 2 боевикам за пытки над украинскими военными. Они были охранниками в тюрьмах на оккупированных территориях и жестоко обращались с задержанными.
Источник:"Гордон"
По данным источников издания "Гордон" в правоохранительных органах, это Евгений Соколов и Валерий Пелихатый. Оба занесены в базу "Миротворец".
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Боевики, которые пытали военных
По имеющейся информации, Евгений Соколов родился в 1987 году. Живет в Донецке и является членом так называемой "комендантской роты ДНР".
Валерий Пелихатый 1976 года рождения, по данным "Миротворца", является представителем "отдельного комендантского полка". Боевик имеет псевдо "Пеликан" и является водителем "военной комендатуры №7", а также работает охранником в здании донецкой СБУ.
Что делали боевики
Во время досудебного расследования установили, что:
- один из подозреваемых в апреле – декабре 2014 года был охранником в одной из тюрем оккупационной администрации России в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении СБУ;
- там он вероятно жестоко обращался с военнослужащими батальона теробороны.
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