Офис генпрокурора 5 мая объявил подозрения 2 боевикам за пытки над украинскими военными. Они были охранниками в тюрьмах на оккупированных территориях и жестоко обращались с задержанными.

По данным источников издания "Гордон" в правоохранительных органах, это Евгений Соколов и Валерий Пелихатый. Оба занесены в базу "Миротворец".

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Боевики, которые пытали военных

По имеющейся информации, Евгений Соколов родился в 1987 году. Живет в Донецке и является членом так называемой "комендантской роты ДНР".

Валерий Пелихатый 1976 года рождения, по данным "Миротворца", является представителем "отдельного комендантского полка". Боевик имеет псевдо "Пеликан" и является водителем "военной комендатуры №7", а также работает охранником в здании донецкой СБУ.

Что делали боевики

Во время досудебного расследования установили, что:

один из подозреваемых в апреле – декабре 2014 года был охранником в одной из тюрем оккупационной администрации России в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении СБУ;

там он вероятно жестоко обращался с военнослужащими батальона теробороны.

Обратите внимание! Мужчин подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Если их вину признают, то им грозит лишение свободы на 8 – 12 лет.