Офіс генпрокурора 5 травня оголосив підозри 2 бойовикам за тортури над українськими військовими. Вони були охоронцями у в'язницях на окупованих територіях і жорстоко поводилися із затриманими.

За даними джерел видання "Гордон" у правоохоронних органах, це Євген Соколов і Валерій Пелихатий. Обидва занесені до бази "Миротворець".

Детальніше Катували українських військових: прокуратора оголосила підозри 2 бойовикам

Бойовики, які катували військових

За наявною інформацією, Євген Соколов народився 1987 року народження. Живе у Донецьку і є членом так званої "комендантської роти ДНР".



Валерій Пелихатий 1976 року народження, за даними "Миротворця", є представником "окремого комендантського полку". Бойовик має псевдо "Пелікан" і є водієм "військової комендатури №7", а також працює охоронцем у будівлі донецької СБУ.

Що робили бойовики

Під час досудового розслідування встановили, що:

один із підозрюваних у квітні – грудні 2014 року був охоронцем в одній з в'язниць окупаційної адміністрації Росії в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні СБУ;

там він ймовірно жорстоко поводився з військовослужбовцями батальйону тероборони.

Зверніть увагу! Чоловіків підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни. Якщо їх провину визнають, то їм загрожує позбавлення волі на 8 – 12 років.