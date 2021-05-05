Стали відомі імена бойовиків, які катували українських військових
Офіс генпрокурора 5 травня оголосив підозри 2 бойовикам за тортури над українськими військовими. Вони були охоронцями у в'язницях на окупованих територіях і жорстоко поводилися із затриманими.
Джерело:"Гордон"
За даними джерел видання "Гордон" у правоохоронних органах, це Євген Соколов і Валерій Пелихатий. Обидва занесені до бази "Миротворець".
Детальніше Катували українських військових: прокуратора оголосила підозри 2 бойовикам
Бойовики, які катували військових
За наявною інформацією, Євген Соколов народився 1987 року народження. Живе у Донецьку і є членом так званої "комендантської роти ДНР".
Валерій Пелихатий 1976 року народження, за даними "Миротворця", є представником "окремого комендантського полку". Бойовик має псевдо "Пелікан" і є водієм "військової комендатури №7", а також працює охоронцем у будівлі донецької СБУ.
Що робили бойовики
Під час досудового розслідування встановили, що:
- один із підозрюваних у квітні – грудні 2014 року був охоронцем в одній з в'язниць окупаційної адміністрації Росії в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні СБУ;
- там він ймовірно жорстоко поводився з військовослужбовцями батальйону тероборони.
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