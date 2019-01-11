Стали известны имена кандидатов на пост генсека Совета Европы

На должность генерального секретаря Совета Европы претендуют четыре кандидата. Парламентская ассамблея сделает свой выбор в июне, а мандат нового генсека начнется в октябре 2019-го.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В пятницу, 11 января, Совет Европы на своем сайте опубликовал список кандидатов на пост генсека организации.

Ими стали четверо политиков: вице-премьер, министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Греции Дора Бакоянни и вице-премьер и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

В марте 2019 года Комитет министров СЕ проведет собеседования с каждым кандидатом и сформирует окончательный спискок претендентов, который передадут Парламентской ассамблее Совета Европы. Голосование в ПАСЕ за пост нового генсека состоится в июне.

Генерального секретаря Совета Европы избирают на 5 лет, и его основной функцией является поддержка политических органов организации. Действующим генсеком Совета Европы с 2009 года является норвежский политик Турбьерн Ягланд. Ранее Ягланд занимал должность премьер-министра и министра иностранных дел Норвегии.

Что такое Совет Европы?

Совет Европы – это международная организация 47 государств-членов в европейском пространстве. Членство открыто для европейских государств, которые признают принцип верховенства права и гарантируют основные права человека и свободы для своих граждан.



Один из крупнейших успехов – Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года, которая служит основой для Европейского суда по правам человека. Штаб-квартира Совета Европы расположена в Страсбурге на французско-немецкой границе.