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      Стали відомі імена кандидатів на посаду генсека Ради Європи

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      На посаду генсека ради Європи є чотири претенденти
      На посаду генсека ради Європи є чотири претенденти / prm.ua

      На посаду генерального секретаря Ради Європи претендують чотири кандидати. Парламентська асамблея зробить свій вибір у червні, а мандат нового генсека розпочнеться у жовтні 2019-го.

      Про це повідомляє Deutsche Welle

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      У п'ятницю, 11 січня, Рада Європи на своєму сайті опублікувала список кандидатів на посаду генсека організації.

      Ними стали четверо політиків: віце-прем'єр, міністр закордонних справ і міністр оборони Бельгії Дідьє Рейндерс, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, екс-міністр закордонних справ, депутатка парламенту Греції Дора Бакоянні і віце-прем'єрка та глава МЗС Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

      У березні 2019 року Комітет міністрів РЄ проведе співбесіди з кожним кандидатом і сформує остаточний спискок претендентів, який передадуть до Парламентської асамблеї Ради Європи. Голосування в ПАРЄ за посаду нового генсека відбудеться у червні.

      Генерального секретаря Ради Європи обирають на 5 років, і його основною функцією є підтримка політичних органів організації.Чинним генсеком Ради Європи з 2009 року є норвезький політик Турбйорн Ягланд. Раніше Ягланд займав посаду прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Норвегії.

      Що таке Рада Європи?Рада Європи – це міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.
      Один з найбільших успіхів Ради – це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод1950 року, яка слугує основою для Європейського суду з прав людини. Штаб-квартира Ради Європи розташована у Страсбурзі на францезько-німецькому кордоні.

      Теги: Новини політики Новини України Євросоюз ПАРЄ
      Джерело: 24 Канал
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