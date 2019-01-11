Стали відомі імена кандидатів на посаду генсека Ради Європи

На посаду генерального секретаря Ради Європи претендують чотири кандидати. Парламентська асамблея зробить свій вибір у червні, а мандат нового генсека розпочнеться у жовтні 2019-го.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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У п'ятницю, 11 січня, Рада Європи на своєму сайті опублікувала список кандидатів на посаду генсека організації.

Ними стали четверо політиків: віце-прем'єр, міністр закордонних справ і міністр оборони Бельгії Дідьє Рейндерс, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, екс-міністр закордонних справ, депутатка парламенту Греції Дора Бакоянні і віце-прем'єрка та глава МЗС Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

У березні 2019 року Комітет міністрів РЄ проведе співбесіди з кожним кандидатом і сформує остаточний спискок претендентів, який передадуть до Парламентської асамблеї Ради Європи. Голосування в ПАРЄ за посаду нового генсека відбудеться у червні.

Генерального секретаря Ради Європи обирають на 5 років, і його основною функцією є підтримка політичних органів організації.Чинним генсеком Ради Європи з 2009 року є норвезький політик Турбйорн Ягланд. Раніше Ягланд займав посаду прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Норвегії.

Що таке Рада Європи?Рада Європи – це міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

Один з найбільших успіхів Ради – це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод1950 року, яка слугує основою для Європейського суду з прав людини. Штаб-квартира Ради Європи розташована у Страсбурзі на францезько-німецькому кордоні.