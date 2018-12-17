Радикали з України та Польщі "захопили" ПАРЄ, – у Росії відзначились черговою зухвалою заявою

Російська делегація не повернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи, "доки там не одумаються".

Про це заявив голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За його словами російського політика, у ПАРЄ "першу скрипку" до рук взяли радикали.

Ця структура сьогодні виявилася заручницею в руках крайніх радикалів, які представлені країнами Балтії, Польщею, Україною. Враховуючи, що дуже активно на цьому майданчику їх підтримують Велика Британія і Сполучені Штати Америки, вони фактично нав'язують думку всій Парламентській асамблеї,

– невдовлено кинув Володін.

Тож Росія, стверджує голова Держдуми, не має наміру повертатись до Асамблеї, "доки там не одумаються". А "не ті відносини", на його думку, склалися виключно з вини колег з ПАРЄ.

"Вони вважали, що можна рот закрити будь-якій країні, і при цьому країна ще має платити гроші. Причому, великі гроші – десятки мільйонів доларів – як внесок у Парламентську асамблею. Навіщо платити за те, що для громадян нашої країни не приносить результатів? Краще заощадити, а коли одумаються, звісно, ми цей формат затребуємо", – сказав Володін.