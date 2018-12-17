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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Держдеп США підтримав ЄС у притягненні РФ до відповідальності за агресію проти України

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      США продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за її дії
      США продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за її дії / Фото з відкритих джерел

      Державний департамент США опублікував заяву у якій підтримав Європейський Союз у рішучості притягнути Росію до відповідальності.

      Про це йдеться в оприлюдненій заяві відомства.

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      Сполучені Штати вітають недавні кроки ЄС і держав-членів ЄС, спрямовані на те, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію в Україні. Резолюція Європейського парламенту від 12 грудня підтверджує важливість ролі України в європейській енергетичній мережі і засуджує будівництво газопроводу "Північний потік-2", який підтримується Кремлем як політичний проект. Ми закликаємо Німеччину прислухатися до багатьох її сусідів, чия безпеку буде пошкоджена цим трубопроводом,
      – йдеться в заяві.

      Зокрема, у заяві привітали рішення Європейської Ради продовжити економічні санкції проти РФ.

      "Ми підтримуємо позицію ЄС, що атака Росії 25 листопада на українські судна у Чорному морі є порушенням міжнародного права і вітаємо зусилля ЄС з надання підтримки районам України, які зазнали негативного впливу через російську агресію в Азовському морі", – мовиться у тексті заяви.

      Наголошується, що Сполучені Штати продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за її дії та працюватимуть з європейськими партнерами і союзниками, щоб виступити об'єднаним фронтом проти агресії Кремля.

      Теги: Новини політики Новини США Європа Новини України Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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