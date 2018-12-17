Держдеп США підтримав ЄС у притягненні РФ до відповідальності за агресію проти України

Державний департамент США опублікував заяву у якій підтримав Європейський Союз у рішучості притягнути Росію до відповідальності.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві відомства.

Читайте також: США прокоментували створення Української помісної автокефальної православної церкви України

Сполучені Штати вітають недавні кроки ЄС і держав-членів ЄС, спрямовані на те, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію в Україні. Резолюція Європейського парламенту від 12 грудня підтверджує важливість ролі України в європейській енергетичній мережі і засуджує будівництво газопроводу "Північний потік-2", який підтримується Кремлем як політичний проект. Ми закликаємо Німеччину прислухатися до багатьох її сусідів, чия безпеку буде пошкоджена цим трубопроводом,

– йдеться в заяві.

Зокрема, у заяві привітали рішення Європейської Ради продовжити економічні санкції проти РФ.

"Ми підтримуємо позицію ЄС, що атака Росії 25 листопада на українські судна у Чорному морі є порушенням міжнародного права і вітаємо зусилля ЄС з надання підтримки районам України, які зазнали негативного впливу через російську агресію в Азовському морі", – мовиться у тексті заяви.

Наголошується, що Сполучені Штати продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за її дії та працюватимуть з європейськими партнерами і союзниками, щоб виступити об'єднаним фронтом проти агресії Кремля.