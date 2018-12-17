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      Радикалы из Украины и Польши "захватили" ПАСЕ – -в России отличились очередным заявлением

      666 Читати новину українською
      ПАСЕ
      ПАСЕ / Фото из открытых источников

      Российская делегация не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы, "пока там не одумаются".

      Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      По его словам российского политика, в ПАСЕ "первую скрипку" в руки взяли радикалы.

      Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках крайних радикалов, которые представлены странами Балтии, Польшей, Украиной. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской ассамблее,
      - вскоре бросил Володин.

      Поэтому Россия, - утверждает председатель Госдумы, не намерена возвращаться в Ассамблею, "пока там не одумаются". А "не те отношения", по его мнению, сложились исключительно по вине коллег из ПАСЕ.

      "Они считали, что можно рот закрыть любой стране, и при этом страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги – десятки миллионов долларов – как взнос в Парламентскую ассамблею. Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат затребуем", – сказал Володин.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия ПАСЕ
      Источник: 24 Канал
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