Радикалы из Украины и Польши "захватили" ПАСЕ – -в России отличились очередным заявлением
Российская делегация не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы, "пока там не одумаются".
Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает "Интерфакс-Украина".
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По его словам российского политика, в ПАСЕ "первую скрипку" в руки взяли радикалы.
Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках крайних радикалов, которые представлены странами Балтии, Польшей, Украиной. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской ассамблее,
- вскоре бросил Володин.
Поэтому Россия, - утверждает председатель Госдумы, не намерена возвращаться в Ассамблею, "пока там не одумаются". А "не те отношения", по его мнению, сложились исключительно по вине коллег из ПАСЕ.
"Они считали, что можно рот закрыть любой стране, и при этом страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги – десятки миллионов долларов – как взнос в Парламентскую ассамблею. Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат затребуем", – сказал Володин.