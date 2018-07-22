Стали известны имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года

В Японии объявили имена официальных талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, которые пройдут в столице страны.

Спортивные талисманы получили имена Мирайтова и Сомейти.

Об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета Олимпиады-2020.

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Названия были выбраны в соответствии с голосованием, проведенным с декабря 2017 по февраль 2018 года среди учащихся младших классов японских школ как в самой Японии, так и за рубежом. Отныне Мирайтова и Сомейти будут служить официальным амбассадорами будущей Олимпиады и Паралимпиады,

– говорится в сообщении.

В оргкомитете объясняют, что имя талисмана Олимпийских игр Мирайтова состоит из двух японских слов — "мирай" (будущее) и "това" (вечность).

Официальные талисманы летних игр изображены в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу. Это специфический клетчатый дизайн эпохи Эдо (1603-1868). Он использован также в выбранной еще в апреле прошлого года круглой эмблеме Игр-2020.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа в 2020 году, а Паралимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября.

Смотрите видео презентации официальных талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года