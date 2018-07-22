Стали відомі імена талісманів Олімпіади і Паралімпіади 2020 року
В Японії оголосили імена офіційних талісманів літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року, які пройдуть у столиці країни.
Спортивні талісмани отримали імена Мірайтова і Сомейті.
Про це повідомляється на офіційному сайті оргкомітету Олімпіади-2020.
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Назви були обрані відповідно до голосування, проведеного з грудня 2017 по лютий 2018 року серед учнів молодших класів японських шкіл як в самій Японії, так і за кордоном. Відтепер Мірайтова і Сомейті служитимуть офіційними амбассадорами майбутньої Олімпіади і Паралімпіади,
– йдеться в повідомленні.
У оргкомітеті пояснюють, що ім'я талісмана Олімпійських ігор Мірайтова складається з двох японських слів — "мірай" (майбутнє) і "това" (вічність).
Офіційні талісмани літніх ігор зображені в стилі японського аніме відповідно з синім і рожевим картатим візерунком у стилі ітімацу. Це специфічний картатий дизайн епохи Едо (1603-1868). Він використаний також в обраній ще в квітні минулого року круглій емблемі Ігор-2020.
Нагадаємо, Олімпіада в Токіо пройде з 24 липня по 9 серпня у 2020 році, а Паралімпіада відбудеться з 25 серпня по 6 вересня.
Дивіться відео-презентацію офіційних талісманів Олімпіади і Паралімпіади 2020 року