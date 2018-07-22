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Стали відомі імена талісманів Олімпіади і Паралімпіади 2020 року

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Стали відомі імена талісманів Олімпіади і Паралімпіади 2020 року
/ Фото з відкритих джерел

В Японії оголосили імена офіційних талісманів літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року, які пройдуть у столиці країни.

Спортивні талісмани отримали імена Мірайтова і Сомейті.

Про це повідомляється на офіційному сайті оргкомітету Олімпіади-2020.

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Назви були обрані відповідно до голосування, проведеного з грудня 2017 по лютий 2018 року серед учнів молодших класів японських шкіл як в самій Японії, так і за кордоном. Відтепер Мірайтова і Сомейті служитимуть офіційними амбассадорами майбутньої Олімпіади і Паралімпіади,
– йдеться в повідомленні.

У оргкомітеті пояснюють, що ім'я талісмана Олімпійських ігор Мірайтова складається з двох японських слів — "мірай" (майбутнє) і "това" (вічність).

Офіційні талісмани літніх ігор зображені в стилі японського аніме відповідно з синім і рожевим картатим візерунком у стилі ітімацу. Це специфічний картатий дизайн епохи Едо (1603-1868). Він використаний також в обраній ще в квітні минулого року круглій емблемі Ігор-2020.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо пройде з 24 липня по 9 серпня у 2020 році, а Паралімпіада відбудеться з 25 серпня по 6 вересня.

Дивіться відео-презентацію офіційних талісманів Олімпіади і Паралімпіади 2020 року

 

Теги: Японія
Джерело: 24 Канал
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