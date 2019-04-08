Стали известны основные темы для спекуляций на парламентских выборах, – СМИ

Тематика защиты окружающей среды будет одной из основных на этих парламентских выборах.

Тарифы, пенсии и экологические проблемы станут основными темами для спекуляций на парламентских выборах. Об этом сообщил ряд экспертов в материале 5 канала.

Так, по словам, эксперта Института политического образования Александра Солонтая, тематика защиты окружающей среды будет одной из основных на этих парламентских выборах.

"По моему мнению, в 2019 году экологическая тематика имеет все шансы выходить вперед, быть одной из главных тематик выборов", – заявил Солонтай.

По данным экспертов и журналистов телеканала, наряду с обещаниями поднять уровень социальных стандартов, то есть, повысить зарплаты и пенсии, народные избранники теперь обычно обещают решить и экологические проблемы, впрочем, каждый раз заходят в тупик.

Так, например, экологический налог, который парламентарии обязывают взимать с украинских предприятий, на самом деле уже много лет направляют на другие нужды, сообщают журналисты.

"Поставят ли кандидаты в депутаты вопросы экологии на первое место, когда пройдут в парламент, эксперты сомневаются. Но, убеждены, проблемы окружающей среды будут использовать как наживку для избирателей", – резюмируют журналисты.