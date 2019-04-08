Стали відомі основні теми для спекуляцій на парламентських виборах, – ЗМІ

Тематика захисту навколишнього середовища буде однією з основних на цих парламентських виборах.

Тарифи, пенсії і екологічні проблеми стануть основними темами для спекуляцій на парламентських виборах. Про це повідомив ряд експертів в матеріалі 5 каналу.

Так, за словами, експерта Інституту політичної освіти Олександра Солонтая, тематика захисту навколишнього середовища буде однією з основних на цих парламентських виборах.

"На мою думку, в 2019 році екологічна тематика має всі шанси виходити вперед, бути однією з головних тематик виборів", – заявив Солонтай.

За даними експертів і журналістів телеканалу, поряд з обіцянками підняти рівень соціальних стандартів, тобто, підвищити зарплати і пенсії, народні обранці тепер зазвичай обіцяють вирішити і екологічні проблеми, втім, кожен раз заходять в глухий кут.

Так, наприклад, екологічний податок, який парламентарії зобов'язують стягувати з українських підприємств, насправді вже багато років направляють на інші потреби, повідомляють журналісти.

"Чи поставлять кандидати в депутати питання екології на перше місце, коли пройдуть в парламент, експерти сумніваються. Але, переконані, проблеми навколишнього середовища будуть використовувати як наживку для виборців", – резюмують журналісти.