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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Стали відомі основні теми для спекуляцій на парламентських виборах, – ЗМІ

      81 Читать новость на русском
      Вибори
      Вибори / 5.ua

      Тематика захисту навколишнього середовища буде однією з основних на цих парламентських виборах.

      Тарифи, пенсії і екологічні проблеми стануть основними темами для спекуляцій на парламентських виборах. Про це повідомив ряд експертів в матеріалі 5 каналу.

      Так, за словами, експерта Інституту політичної освіти Олександра Солонтая, тематика захисту навколишнього середовища буде однією з основних на цих парламентських виборах.

      "На мою думку, в 2019 році екологічна тематика має всі шанси виходити вперед, бути однією з головних тематик виборів", – заявив Солонтай.

      За даними експертів і журналістів телеканалу, поряд з обіцянками підняти рівень соціальних стандартів, тобто, підвищити зарплати і пенсії, народні обранці тепер зазвичай обіцяють вирішити і екологічні проблеми, втім, кожен раз заходять в глухий кут.

      Так, наприклад, екологічний податок, який парламентарії зобов'язують стягувати з українських підприємств, насправді вже багато років направляють на інші потреби, повідомляють журналісти.

      "Чи поставлять кандидати в депутати питання екології на перше місце, коли пройдуть в парламент, експерти сумніваються. Але, переконані, проблеми навколишнього середовища будуть використовувати як наживку для виборців", – резюмують журналісти.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Екологія
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