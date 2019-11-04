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      Стали известны требования "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольме: список

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      Витренко опубликовал исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
      Витренко опубликовал исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" / epravda.com.ua

      Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко опубликовал список исковых требований, которые украинская сторона направила в Стокгольмский арбитраж в деле против "Газпрома". В Стокгольме продолжается судебный процесс по транзитному договору между Украиной и Россией.

      Перечень требований к "Газпрому" Юрий Витренко опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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      • Пересмотр транзитного тарифа:
        порядок формирования тарифа должен соответствовать современным европейским нормам, а не тем, что были в 2009 году, когда подписывался договор. Тариф должен отражать реальные расходы оператора и принимать во внимание тарифы других операторов. С пересмотренным тарифом "Нафтогаз" рассчитывает дополнительно получить 11,8 миллиарда долларов плюс проценты;
      • Компенсация 213 миллионов долларов за нарушение контракта на поставки газа:
        "Газпром" не выполнил обязательства о поставках газа по контракту в период марта 2018 – сентябрь 2019 года. Следовательно, "Нафтогаз" требует компенсировать периоды, когда Украине приходилось дороже покупать газ на европейском рынке;
      • Компенсация 202 миллионов долларов за нарушение транзитного договора:
        согласно договору, "Газпром" должен поставлять через украинскую ГТС 110 миллиардов кубометров газа в период с 1 января до 12 марта 2018 года. Впрочем, россияне нарушили это обязательство;
      • Компенсация 33 миллионов долларов из-за несоблюдения обязательств по отбору газа:
        "Газпром", согласно обязательствам, должен был отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом;
      • Декларация о поставках газа на оккупированные территории:
        "Газпром" якобы продолжает поставлять газ не оккупированные территории. "Нафтогаз" просит арбитраж обязать россиян подписать акты приема-передачи, которые представил "Нафтогаз" за весь период, когда такие акты не были подписаны "Газпромом".

      Надеюсь, из приведенного выше ясно, что наши требования являются адекватными, обоснованными и справедливыми,
      – резюмировал Юрий Витренко.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Газ Газпром Нафтогаз Газовый контракт Газовый конфликт
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