Стали известны требования "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольме: список

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко опубликовал список исковых требований, которые украинская сторона направила в Стокгольмский арбитраж в деле против "Газпрома". В Стокгольме продолжается судебный процесс по транзитному договору между Украиной и Россией.

Перечень требований к "Газпрому" Юрий Витренко опубликовал на своей странице в фейсбуке. Читайте также: Газпром официально отказался поставлять Украине газ Пересмотр транзитного тарифа:

порядок формирования тарифа должен соответствовать современным европейским нормам, а не тем, что были в 2009 году, когда подписывался договор. Тариф должен отражать реальные расходы оператора и принимать во внимание тарифы других операторов. С пересмотренным тарифом "Нафтогаз" рассчитывает дополнительно получить 11,8 миллиарда долларов плюс проценты;

порядок формирования тарифа должен соответствовать современным европейским нормам, а не тем, что были в 2009 году, когда подписывался договор. Тариф должен отражать реальные расходы оператора и принимать во внимание тарифы других операторов. С пересмотренным тарифом "Нафтогаз" рассчитывает дополнительно получить 11,8 миллиарда долларов плюс проценты; Компенсация 213 миллионов долларов за нарушение контракта на поставки газа:

"Газпром" не выполнил обязательства о поставках газа по контракту в период марта 2018 – сентябрь 2019 года. Следовательно, "Нафтогаз" требует компенсировать периоды, когда Украине приходилось дороже покупать газ на европейском рынке;

213 миллионов долларов за нарушение контракта на поставки газа: "Газпром" не выполнил обязательства о поставках газа по контракту в период марта 2018 – сентябрь 2019 года. Следовательно, "Нафтогаз" требует компенсировать периоды, когда Украине приходилось дороже покупать газ на европейском рынке; Компенсация 202 миллионов долларов за нарушение транзитного договора:

согласно договору, "Газпром" должен поставлять через украинскую ГТС 110 миллиардов кубометров газа в период с 1 января до 12 марта 2018 года. Впрочем, россияне нарушили это обязательство;

согласно договору, "Газпром" должен поставлять через украинскую ГТС 110 миллиардов кубометров газа в период с 1 января до 12 марта 2018 года. Впрочем, россияне нарушили это обязательство; Компенсация 33 миллионов долларов из-за несоблюдения обязательств по отбору газа:

"Газпром", согласно обязательствам, должен был отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом;

"Газпром", согласно обязательствам, должен был отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом; Декларация о поставках газа на оккупированные территории:

"Газпром" якобы продолжает поставлять газ не оккупированные территории. "Нафтогаз" просит арбитраж обязать россиян подписать акты приема-передачи, которые представил "Нафтогаз" за весь период, когда такие акты не были подписаны "Газпромом". Надеюсь, из приведенного выше ясно, что наши требования являются адекватными, обоснованными и справедливыми,

– резюмировал Юрий Витренко.