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      Стали відомі вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" у Стокгольмі: перелік

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      Вітренко опублікував позовні вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому"
      Вітренко опублікував позовні вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" / epravda.com.ua

      Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко опублікував перелік позовних вимог, які українська сторона направила у Стокгольмський арбітраж у справі проти "Газпрому". У Стокгольмі саме триває судовий процес щодо транзитного договору між Україною і Росією.

      Перелік вимог до "Газпрому" Юрій Вітренко опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

      Читайте також: Газпром офіційно відмовився постачати Україні газ

      • Перегляд транзитного тарифу:
        порядок формування тарифу повинен відповідати сучасним європейським нормам, а не тим, що були у 2009 році, коли підписувався договір. Тариф має відображати реальні витрати оператора і брати до уваги тарифи інших операторів. З переглянутим тарифом "Нафтогаз" розраховує додатково отримати 11,8 мільярда доларів плюс відсотки;
      • Компенсація 213 мільйонів доларів за порушення контракту на поставки газу:
        "Газпром" не виконав зобов'язання про постачання газу за контрактом у період березня 2018 – вересня 2019 року. Відтак "Нафтогаз" вимагає компенсувати періоди, коли Україні доводилося дороже купувати газ на європейському ринку;
      • Компенсація 202 мільйонів доларів за порушення транзитного договору:
        згідно з договором, "Газпром" мав би постачати через українську ГТС 110 мільярдів кубометрів газу у період з 1 січня до 12 березня 2018 року. Втім росіяни порушили це зобов'язання;
      • Компенсація 33 мільйонів доларів через недотримання зобов'язань про відбір газу:
        "Газпром", згідно зобов'язань, мав відбирати газ на точках виходу з української ГТС у межах, передбачених контрактом;
      • Декларація про постачання газу на окуповані території:
        "Газпром" буцімто продовжує постачати газ не окуповані території. "Нафтогаз" просить арбітраж зобов'язати росіян підписати акти прийому-передачі, які представив Нафтогаз за весь період, коли такі акти не були підписані "Газпромом".

      Сподіваюсь, з наведеного вище зрозуміло, що наші вимоги є адекватними, обґрунтованими і справедливими,
      – резюмував Юрій Вітренко.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Газ Газовий конфлікт Газовий контракт
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