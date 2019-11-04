Стали відомі вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" у Стокгольмі: перелік

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко опублікував перелік позовних вимог, які українська сторона направила у Стокгольмський арбітраж у справі проти "Газпрому". У Стокгольмі саме триває судовий процес щодо транзитного договору між Україною і Росією.

Перелік вимог до "Газпрому" Юрій Вітренко опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Читайте також: Газпром офіційно відмовився постачати Україні газ Перегляд транзитного тарифу :

порядок формування тарифу повинен відповідати сучасним європейським нормам, а не тим, що були у 2009 році, коли підписувався договір. Тариф має відображати реальні витрати оператора і брати до уваги тарифи інших операторів. З переглянутим тарифом "Нафтогаз" розраховує додатково отримати 11,8 мільярда доларів плюс відсотки;

: порядок формування тарифу повинен відповідати сучасним європейським нормам, а не тим, що були у 2009 році, коли підписувався договір. Тариф має відображати реальні витрати оператора і брати до уваги тарифи інших операторів. З переглянутим тарифом "Нафтогаз" розраховує додатково отримати 11,8 мільярда доларів плюс відсотки; Компенсація 213 мільйонів доларів за порушення контракту на поставки газу :

"Газпром" не виконав зобов'язання про постачання газу за контрактом у період березня 2018 – вересня 2019 року. Відтак "Нафтогаз" вимагає компенсувати періоди, коли Україні доводилося дороже купувати газ на європейському ринку;

: "Газпром" не виконав зобов'язання про постачання газу за контрактом у період березня 2018 – вересня 2019 року. Відтак "Нафтогаз" вимагає компенсувати періоди, коли Україні доводилося дороже купувати газ на європейському ринку; Компенсація 202 мільйонів доларів за порушення транзитного договору :

згідно з договором, "Газпром" мав би постачати через українську ГТС 110 мільярдів кубометрів газу у період з 1 січня до 12 березня 2018 року. Втім росіяни порушили це зобов'язання;

: згідно з договором, "Газпром" мав би постачати через українську ГТС 110 мільярдів кубометрів газу у період з 1 січня до 12 березня 2018 року. Втім росіяни порушили це зобов'язання; Компенсація 33 мільйонів доларів через недотримання зобов'язань про відбір газу :

"Газпром", згідно зобов'язань, мав відбирати газ на точках виходу з української ГТС у межах, передбачених контрактом;

: "Газпром", згідно зобов'язань, мав відбирати газ на точках виходу з української ГТС у межах, передбачених контрактом; Декларація про постачання газу на окуповані території:

"Газпром" буцімто продовжує постачати газ не окуповані території. "Нафтогаз" просить арбітраж зобов'язати росіян підписати акти прийому-передачі, які представив Нафтогаз за весь період, коли такі акти не були підписані "Газпромом". Сподіваюсь, з наведеного вище зрозуміло, що наші вимоги є адекватними, обґрунтованими і справедливими,

– резюмував Юрій Вітренко.