Соответствующую информацию Андрей Пионтковский рассказал 12 июня. В частности, это случилось на 109 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Пионтковский рассказал, что тон отношения к России "задал" Макрон

Андрей Пионтковский рассказал, что до 9 мая позиция по отношению к Владимиру Путину была однозначной – Европа и США поддерживали Украину и хотели ослабить Россию. Однако именно 9 мая послужило толчком к огромной волне противоречивых заявлений.

Тон задал, конечно же, Макрон с его знаменитым "не будем унижать Путина", "давайте спасать лицо". Это было подхвачено десятками политиков, публицистов по обе стороны океана,

– заявил Пионтковский.

Политик добавил, что он был поражен интенсивностью сети путинских стигматизантов на Западе. Объяснил также, что эта волна – это реакция на двухнедельный триумфальный нарратив на Западе о победе Украины.

По мнению Пионтковского, победа Украины устрашала Францию и Германию. По мнению политолога, речь идет о страхе потери своих привилегированных позиций в нынешней международной системе.

После победы Украины Франция и Германия теряют свое место

"Ведь после каждой мировой войны новую систему строит государство-победитель. В нашем случае это будут Соединенные Штаты, Великобритания, Украина. Франция и Германия теряют свое комфортное место в системе, которое они занимают последние 70 лет со времени Второй мировой войны", – объяснил Пионтковский.

Добавил также, что:

Франция потеряла роль мирового государства, проиграв Вторую мировую войну;

блестящую и долгосрочную операцию провел Иосиф Сталин, причислив Францию к победителям;

это была замечательная вербовка практически всей французской политической элиты, начиная с Шарля де Голля;

с той поры элита Франции с радостью заняла место посредника между Западом и Кремлем;

это им пригодилось потому, что, потеряв роль мировой державы, французская элита не утратила своих амбиций.

Франция и Германия комфортно себя чувствовали, обслуживая Кремль

Андрей Пионтковский рассказал, что Франция и Германия комфортно чувствовали себя, обслуживая Россию.

В частности, политолог вспомнил, как президент Франции Николя Саркози после нападения России на Грузию побежал с бумажкой мира.

Более того, Пионтковский вспомнил, что в 2014 – 2015 году с такими же бумажками в Киев приезжали Франсуа Олланд с Ангелой Меркель.

Сейчас такие лавры хочет получить Эммануэль Макрон с "итальянским планом" (речь о плане, который подыгрывает Кремлю – 24 канал). То есть фиксировать захват Москвы. А второй пункт звучит так, что Россия и Украина начинают двусторонние переговоры о спорных территориях.

– заявил Пионтковский.

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Последние новости по Франции

Эммануэль Макрон 3 июня призвал "не унижать" Россию. Президент Франции объяснил, что это нужно для того, чтобы после войны Кремль "выбрался из изоляции". Мол, "когда завершатся боевые действия, только так можно будет проложить выход по дипломатическому пути". Несмотря на это, Макрон сказал, что Путин совершил историческую ошибку и изолировал себя. Однако ему придется "выбраться из этого".

Андрей Пионтковский также вспоминал, что после этого заявления Макрона известный американский дипломат Генри Киссинджер сказал, что Украина якобы должна уступить свой суверенитет в обмен на прекращение войны.

Более того, в статье The New York Times говорилось, что наше государство не может победить в этой войне просто потому, что Россия не может проиграть.

Следует вспомнить, что сам Макрон не совсем побеждает. В частности, в первом туре парламентских выборов во Франции коалиция президента Франции находится на уровне с левыми.

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