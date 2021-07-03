Иностранцев обнаружили вблизи отселенного города Припять 1 июля. Информацию о них правоохранители получили от пограничников отдела "Иванков" Житомирского отряда.
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Немец и поляк проникли на запрещенную территорию незаконно, то есть вне контрольных постов. Цель – экстремальный туризм, а также отдых.
Полицейские составили на них админпротоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Как наказывается такое нарушение
- Сейчас штраф за нарушение соответствующих требований режима радиационной безопасности достигает лишь 340 гривен. Впрочем, накануне Рада поддержала усиление ответственности.
- Согласно представленному законопроекту, правонарушения могут исключить из кодекса об админнарушении. Зато его стремятся криминализировать.
- В таком случае штраф значительно возрастет – от 17 до 51 тысячи гривен. Нарушителю будет угрожать и ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 7 лет.