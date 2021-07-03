Иностранцев обнаружили вблизи отселенного города Припять 1 июля. Информацию о них правоохранители получили от пограничников отдела "Иванков" Житомирского отряда.

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Немец и поляк проникли на запрещенную территорию незаконно, то есть вне контрольных постов. Цель – экстремальный туризм, а также отдых.

Полицейские составили на них админпротоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Справка. Дальше – решение за судом. В Государственной пограничной службе сообщили, что нарушителям могут сократить срок пребывания на территории Украины.

Как наказывается такое нарушение