Іноземців виявили поблизу відселеного міста Прип'ять 1 липня. Інформацію про них правоохоронці отримали від прикордонників відділу "Іванків" Житомирського загону.

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Німець та поляк проникли на заборонену територію незаконно, тобто поза контрольними постами. Мета – екстремальний туризм, а також відпочинок.

Поліцейські склали на них адмінпротоколи за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки у місцевостях, які зазнали радіоактивного забруднення.

Довідка. Далі – рішення за судом. У Державній прикордонній службі повідомили, що порушникам можуть скоротити термін перебування на території України.

Як карається таке порушення