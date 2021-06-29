Законопроєкт №4555 ухвалили у другому читанні. Згідно з законом, додаткова пенсія за шкоду, яку заподіяли здоров'ю та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника під час Чорнобильської трагедії виплачуватиметься повністю. Таким чином вона не залежатиме від зарплати, інших пенсій та доходів.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення пенсій чорнобильцям

Для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, виходитимуть з таких формул:

менше ніж 12 місяців: заробітна плата за ці місяці ділиться на число відпрацьованих місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях: зарплата визначається за будь-які фактичні відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менше ніж місяць : зарплата визначається за один календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Безпосередні ліквідатори мають право на держпенсію

Безпосередні ліквідатори та учасники ядерних випробувань та військових навчань із застосуванням ядерної зброї, якщо вони отримали внаслідок цього інвалідність, мають право на держпенсії. Її розмір – 5 мінімальних зарплат.

Скільки отримуватимуть чорнобильці з інвалідністю:

для першої групи – 16 080 гривень,

для другої групи – 12 987 гривень,

для третьої групи – 8 917 гривень.

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