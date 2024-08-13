FV432/434 Mark 2 – это британский гусеничный бронетранспортер, разработанный для перевозки военных. Экипаж может составлять до 12 человек, стальная броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков.

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Максимальная скорость таких БТР может достигать 52 километров в час, а на одном баке топлива можно проехать до 480 километров. "Стальной фронт" предоставил средства для закупки в Британии 12 машин модели FV432 и 2 ремонтно-эвакуационных FV434.

Мы нашли эти БТРы в Великобритании и более шести месяцев доставляли их в Украину. Ребята давно просили бронированную гусеничную технику, которая позволяет им спасать жизни на разных участках фронта,

– отметил представитель "Стального фронта", руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.



FV432/434 Mark 2 был разработан для перевозки военных / Фото "Стального фронта"

Благодаря своим компактным размерам и гусеничной ходовой части FV432 Mark 2 может передвигаться по сложной местности, поэтому его используют для различных задач.

Их проходимость намного лучше, чем у колесной техники. Поэтому она спасает жизни ребят, которые выполняют сейчас свои боевые задачи. Мы дополнительно переоборудуем их внутренней системой навигации, связи, чтобы ребятам было лучше между собой сотрудничать на поле боя,

– рассказал боец 3-й штурмовой бригады Ампер.

FV432 Mark 2 использовался британскими вооруженными силами в различных конфликтах, включая войну в Персидском заливе (1990 – 1991), операции в Ираке и Афганистане.



Британские БТРы будут помогать бойцам выполнять различные задачи на поле боя / Фото "Стального фронта"

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, основанная бизнесменом Ринатом Ахметовым. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь Украине, превышает 9 миллиардов долларов.