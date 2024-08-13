FV432/434 Mark 2 – це британський гусеничний бронетранспортер, розроблений для перевезення військових. Екіпаж може становити до 12 людей, сталева броня забезпечує захист від стрілецької зброї та осколків.

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Максимальна швидкість таких БТР може сягати 52 кілометрів на годину, а на одному баку пального можна проїхати до 480 кілометрів. "Сталевий фронт" надав кошти для закупівлі у Британії 12 машин моделі FV432 та 2 ремонтно-евакуаційних FV434.

Ми знайшли ці БТРи у Великій Британії й понад шість місяців доставляли їх в Україну. Хлопці давно просили броньовану гусеничну техніку, яка дозволяє їм рятувати життя на різних ділянках фронту,

– зазначив представник "Сталевого фронту", керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.



FV432/434 Mark 2 був розроблений для перевезення військових / Фото "Сталевого фронту"

Завдяки своїм компактним розмірам та гусеничній ходовій частині FV432 Mark 2 може пересуватися складною місцевістю, тому його використовують для різних задач.

Їхня прохідність набагато краща, ніж у колісної техніки. Тому вона рятує життя хлопців, які виконують зараз свої бойові завдання. Ми додатково переобладнуємо їх внутрішньою системою навігації, зв'язку, щоб хлопцям було краще між собою співпрацювати на полі бою,

– розповів боєць 3-ї штурмової бригади Ампер.

FV432 Mark 2 використовувався британськими збройними силами в різних конфліктах, включаючи війну в Перській затоці (1990 – 1991), операції в Іраку та Афганістані.



Британські БТРи допомагатимуть бійцям виконувати різні завдання на полі бою / Фото "Сталевого фронту"

Нагадаємо, "Сталевий фронт" – це мілітарна ініціатива, започаткована бізнесменом Рінатом Ахметовим. Загальна сума, яку Рінат Ахметов направив на допомогу Україні, перевищує 9 мільярдів доларів.