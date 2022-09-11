Украинские танкисты отмечают профессиональный праздник на боевых позициях. Поздравления от побратимов и военного командования читайте в материале 24 канала.

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Спасибо за "броню", – поздравления от военных

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поблагодарил танкистов за службу и поздравил с праздником.

Вы выполняете тяжелую работу, которую небезосновательно называют и впишут в историю как героизм,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

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Вооруженные Силы Украины поздравили с праздником не только танкистов, но и работников танкостроительной отрасли и ветеранов. Все они внесли неоценимый вклад в победу Украины. Танкисты – это крепкий бронированный кулак украинского войска, способный остановить и сломить сопротивление любого врага. Также в ведомстве вспомнили погибших героев-танкистов и поблагодарили их за подвиг.

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В Министерстве обороны отметили, что танкисты являются гордостью нашей армии, ведь вызывают страх у врага.

Танкист – это не просто профессия. Это призвание мужественных людей с железным характером. Уважение героям-танкистам, которые сегодняшний праздник встречают на боевых позициях. Вся Украина гордится вашей преданностью делу и героизмом,

– отметили в министерстве.



Поздравление от Минобороны с Днем танкиста

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что военные демонстрируют стальной характер, силу и выдержку.

Вы тот стальной кулак, который крушит зубы русского медведя! Спасибо за добросовестную работу и храбрость! Ваш вклад в оборону страны неоценим. Поздравляю вас с праздником и желаю боевого нрава и успешного выполнения боевых заданий,

– заявил командующий Александр Сырский.

Оперативное командование "Север" назвало танкистов "железным кулаком" войска и поблагодарило за "броню". В то же время командование Десантно-штурмовых войск подчеркнуло, что танкисты – это слаженная боевая семья.

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Пограничники также поздравили своих боевых коллег. Они отметили, что танки – это сила. Без танкистов пехота не смогла бы выполнять боевые задания.

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Стальной характер и безумный напор – это о наших танкистах! Желаем ребятам крепкой брони! Пусть каждый ваш выстрел будет точен, чтобы российские "танковые биатлонисты" боялись встречи и убегали со всех ног. Весь мир уже знает, кто победитель в настоящих боях,

– подчеркнули в СБУ.



Приветствие от Службы безопасности Украины

В Раде и в МИД поблагодарили танкистов за работу

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что мастерство украинских военных войдет в учебники истории.

Меткие удары по врагу, уничтоженные позиции российских войск и живая сила противника – это все ваши заслуги. Как и то, что с каждым днем все больше украинских сел и городов возвращаются наши флаги! Спасибо за ежедневный подвиг и за каждый сантиметр уволенной Украины. Все вы – герои,

– отметил Стефанчук.

К поздравлениям присоединилось и Министерство иностранных дел. Ведомство поблагодарило военных за то, что защищают Украину.

Редакция канала 24 также присоединяется к поздравлениям. Вместе к победе!

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