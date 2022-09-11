Українські танкісти відзначають професійне свято на бойових позиціях. Вітання від побратимів та військового командування читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо На Харківщині до виходу на кордон 50 кілометрів, – Залужний про нові звільнені ЗСУ території

Дякуємо за "броню", – вітання від військових

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував танкістам за службу й привітав зі святом.

Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм,

– наголосив генерал-лейтенант.

Український танкіст розповідає про особливості своєї роботи: відео

Збройні Сили України привітали зі святом не лише танкістів, а й працівників танкобудівної галузі й ветеранів. Усі вони здійснили неоціненний внесок у перемогу України. Танкісти – це міцний броньований кулак українського війська, який здатен зупинити та зламати опір будь-якого ворога. Також у відомстві згадали загиблих героїв-танкістів й подякували їм за подвиг.

ЗСУ опублікували потужний ролик з нагоди Дня танкіста: відео

У Міністерстві оборони зазначили, що танкісти є гордістю нашої армії, адже викликають страх у ворога.

Танкіст – це не просто професія. Це покликання мужніх людей із залізним характером. Повага і шана героям-танкістам, які сьогоднішнє свято зустрічають на бойових позиціях. Вся Україна пишається вашою відданістю справі та героїзмом,

– наголосили в міністерстві.



Вітання від Міноборони з Днем танкіста

У Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що військові демонструють сталевий характер, силу та витримку.

Ви той сталевий кулак, який трощить зуби російського ведмедя! Дякую за сумлінну роботу та хоробрість! Ваш внесок в оборону країни неоціненний. Вітаю вас зі святом та бажаю бойової вдачі та успішного виконання бойових завдань,

– заявив командувач Олександр Сирський.

Оперативне командування "Північ" назвало танкістів "залізним кулаком" війська й подякувало за "броню". Водночас командування Десантно-штурмових військ наголосило, що танкісти – це злагоджена бойова родина.

Воїни танкового підрозділу 95 окремої десантно-штурмової бригади розповіли про свою роботу: відео

Прикордонники також привітали своїх бойових колег. Вони зазначили, що танки – це сила. Без танкістів піхота не змогла б виконувати бойові завдання.

Держприкордонслужба привітала танкістів з професійним святом: відео

Сталевий характер і шалений натиск – це про наших танкістів! Бажаємо хлопцям міцної броні! Нехай кожен ваш постріл буде влучним, щоб російські "танкові біатлоністи" боялися зустрічі й тікали щодуху. Весь світ вже знає, хто переможець у справжніх боях,

– підкреслили в СБУ.



Вітання від Служби безпеки України

У Раді та в МЗС подякували танкістам за роботу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що майстерність українських військових увійде в підручники історії.

Влучні удари по ворогу, знищені позиції російських військ і жива сила противника – це все ваші заслуги. Як і те, що з кожним днем у все більшу кількість українських сіл та міст повертаються наші прапори! Дякую за щоденний подвиг і за кожен сантиметр звільненої України. Всі ви – герої,

– зазначив Стефанчук.

До привітань долучилося й Міністерство закордонних справ. Відомство подякувало військовим за те, що захищають Україну.

Редакція 24 каналу також долучається до привітань. Разом до перемоги!

Дивіться більше – карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня: відео