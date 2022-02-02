Начиная с 20 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года Виктор Ляшко заработал 511 671 гривен 42 копейки. Такую информацию предоставили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос 24 канала.

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В течение 7 месяцев своей работы Ляшко в среднем получал более 73 тысяч гривен ежемесячно при ставке 68,9 тысяч. В Минздраве пояснили, что надбавки министр получал за работу с тайными документами.

Заработная плата, начисленная Министру здравоохранения Украины Ляшко Виктору Кирилловичу с 20 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года, составляет 511 671,42 гривен (должностной оклад, надбавка за работу с тайными документами, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн, сохранение средней заработной платы за дни служебной командировки). Должностной оклад Министра здравоохранения Украины составляет 68 920.00 гривен,

– говорится в сообщении.



Зарплата Виктора Ляшко / источник Минздрава в ответ на запрос 24 канала

Справка: после отставки экс-главы Минздрава Максима Степанова, Виктор Ляшко стал министром здравоохранения Украины 20 мая 2021 года. Верховная Рада Украины поддержала его назначение – "за" проголосовали 262 народных депутата.

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