Начиная с 20 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года Виктор Ляшко заработал 511 671 гривен 42 копейки. Такую информацию предоставили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос 24 канала.
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Сколько заработал Виктор Ляшко в 2021 году
В течение 7 месяцев своей работы Ляшко в среднем получал более 73 тысяч гривен ежемесячно при ставке 68,9 тысяч. В Минздраве пояснили, что надбавки министр получал за работу с тайными документами.
Заработная плата, начисленная Министру здравоохранения Украины Ляшко Виктору Кирилловичу с 20 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года, составляет 511 671,42 гривен (должностной оклад, надбавка за работу с тайными документами, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн, сохранение средней заработной платы за дни служебной командировки). Должностной оклад Министра здравоохранения Украины составляет 68 920.00 гривен,
– говорится в сообщении.
Зарплата Виктора Ляшко / источник Минздрава в ответ на запрос 24 канала
Что известно о министре здравоохранения: краткая биография
- В 2003 году Виктор Ляшко получил медицинское образование в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца. Впоследствии он стал магистром государственного управления в сфере здравоохранения.
- После этого Ляшко работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, был директором Госсанэпидслужбы Украины.
- С 2014 по февраль 2018 года Виктор Ляшко возглавлял общественную организацию "Инфекционный контроль в Украине", а с 2015 года по февраль 2018 был консультантом по вопросам общественного здоровья проекта USAID "Реформа ВИЧ-услуг в действии".
- В феврале 2018 года занял пост первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья и пробыл на ней до июля 2019.
- В 2019 году Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. В 2020 году он продолжил возглавлять эту должность при Степанове и параллельно стал главным санитарным врачом страны. В том же году получил звание "Заслуженный врач Украины".