Починаючи з 20 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року Віктор Ляшко заробив 511 671 гривню 42 копійки. Таку інформацію надали у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит 24 каналу.

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Скільки заробив Віктор Ляшко у 2021 році

Впродовж 7 місяців своєї роботи Ляшко в середньому отримував понад 73 тисячі гривень щомісяця при ставці 68,9 тисячі. У МОЗ пояснили, що надбавки міністр отримував за роботу таємними документами.

Заробітна плата, що була нарахована Міністру охорони здоров'я України Ляшку Віктору Кириловичу з 20 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року становить 511 671,42 гривні (посадовий оклад, надбавка за роботу з таємними документами, надбавка державному експерту з питань таємниць, збереження середньої заробітної плати за дні службового відрядження). Посадовий оклад Міністра охорони здоров'я України становить 68 920 гривень,

– йдеться в повідомленні.



Зарплата Віктора Ляшка / Джерело МОЗ у відповідь на запит 24 каналу

Довідка: Після відставки ексглави МОЗ Максима Степанова, Віктор Ляшко став міністром охорони здоров'я України 20 травня 2021 року. Верховна Рада України підтримала його призначення – "за" проголосували 262 народних депутати.

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