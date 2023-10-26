Из них становится понятно, что инициатором скандального правительственного постановления №335 был государственный концерн "Укроборонпром" и его тогдашний глава Юрий Гусев. Именно этим постановлением руководствовалась Госаудислужба, которая зафиксировала, что оборонные предприятия якобы нанесли государству ущерб на 2,5 миллиарда гривен.

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В марте 2022 года, в условиях полномасштабной войны, Кабмин принял постановление №335, максимально упрощавшее процесс закупки боеприпасов и техники для нужд ВСУ. Однако это постановление спустя год вызвало настоящий скандал, поскольку в нем не было упоминания о прибыли для украинских производителей оружия.

Сейчас это пытаются списать на обычную ошибку, обусловленную тяжелыми обстоятельствами, но, как пишет "Главком", новые документы ставят такое упрощенное объяснение под сомнение.

Госудитслужба, которая проводила проверку, зафиксировала, что поставщики Минобороны продолжали получать прибыль, которая уже не была предусмотрена принятым в начале полномасштабного вторжения постановлением. Соответственно если считать всю эту прибыль как незаконную, она автоматически переходит в категорию государственных убытков, которые каким-то образом нужно государству вернуть. Сумма ущерба оценивается около 2,5 миллиарда гривен,

– пишет издание.

Случайная ошибка или упущение, которые при подготовке постановления могли произойти сразу в нескольких структурах из-за действительно экстренных обстоятельств, исключать нельзя.





Обращение к премьер-министру Украины / Фото "Главкома"

"Но вероятность такого совпадения с таким "фильтром", согласитесь, невысока. При том, что инициатором такого "невыгодного" для поставщиков армии постановления был крупнейший производитель военной техники в Украине", – говорится в публикации.

В июле 2023 года Кабмин отменил постановление №335, не предполагавшее прибыли для поставщиков. Однако это постановление действовало 1,5 года, и поставщики, по утверждению аудиторов, нарушали закон. Государственное бюро расследований уже ведет уголовные производства по поставщикам, в частности, ООО "Украинская бронетехника".