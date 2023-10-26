З них стає зрозуміло, що ініціатором скандальної урядової постанови №335 був державний концерн "Укроборонпром" та його тодішній очільник Юрій Гусєв. Саме цією постановою керувалась Держаудитслужба, яка зафіксувала, що оборонні підприємства нібито заподіяли державі збитків на 2,5 мільярда гривень.

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У березні 2022 року в умовах повномасштабної війни Кабмін ухвалив постанову №335, яка максимально спрощувала процес закупівлі боєприпасів та техніки для потреб ЗСУ. Однак ця постанова через рік викликала справжній скандал, оскільки в ній не було згадки про прибуток для українських виробників зброї.

Зараз це намагаються списати на звичайну помилку, яка була обумовлена важкими обставинами, але, як пише "Главком", нові документи ставлять таке спрощене пояснення під сумнів.

Держаудитслужба, яка проводила перевірку, зафіксувала, що постачальники Міноборони продовжували отримувати прибуток, який вже не був передбачений прийнятою на початку повномасштабного вторгнення постановою. Відповідно, якщо рахувати весь цей прибуток як незаконний, він автоматично переходить до категорії державних збитків, які в якийсь спосіб треба державі повернути. Сума збитків оцінюється в близько 2,5 мільярда гривень,

– пише видання.

Випадкову помилку чи недогляд, які при підготовці постанови могли статися одразу в кількох структурах через дійсно екстрені обставини, виключати не можна.



Звернення до прем’єр-міністра України / Фото "Главкому"

"Але вірогідність такого збігу з таким "фільтром", погодьтеся, є невисокою. При тому, що ініціатором такої "невигідної" для постачальників армії постанови був найбільший виробник військової техніки в Україні", – йдеться у публікації.

У липні 2023 року Кабмін скасував постанову №335, яка не передбачала прибутку для постачальників. Однак ця постанова діяла 1,5 року, і постачальники, за твердженням аудиторів, порушували закон. Державне бюро розслідувань вже веде кримінальні провадження щодо постачальників, зокрема ТОВ "Українська бронетехніка".