Державне конструкторське бюро "Луч" оборонно-промислового комплексу України вже вдруге звертається до Кабінету Міністрів. Метою звернення є привернути увагу до наслідків дій Держаудитслужби, яка заявляє про "незаконні прибутки" підприємств цього комплексу.

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Держаудитслужба знову перевіряє підприємство

Раніше конструкторське бюро вже спростовувало підозри Держаудитслужби у цьому питанні, проте вже за 10 днів після цього там розпочали ревізію "окремих питань" щодо діяльності бюро "Луч". Зокрема, мовиться про включення прибутку до ціни на продукцію. Як відомо, Держаудитслужба звернулася до Міноборони із вимогою про стягнення отриманого підприємствами прибутку.

Вже третя за час воєнного стану перевірка ДАСУ викликає здивування та відвертає увагу від розробки та виробництва озброєння,

– мовиться в повідомленні.

Натомість КБ "Луч" власним коштом розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання та продукцію, здійснює переміщення виробництва та нарощує виробничі потужності.

У КБ наголошують, що вимога Держаудитслужби про повернення прибутку створює загрозу для виживання оборонно-промислового комплексу України.

Що кажуть у Держаудитслужбі

У відомстві заявили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії виявили зловживань на 6 мільярдів гривень, які недоброчесні виробники хотіли вивести з бюджету країни. Усю необхідну інформацію передали правоохоронцям.

Також очільниця ДАСУ Алла Басалаєва сказала, що всі спроби виробників перекласти на аудиторів відповідальність за невиконання умов профінансованих державних контрактів є маніпуляцією. Як приклад вона навела ситуацію із КБ "Луч". Компанія виконує окрему ракетну програму, яка фінансується урядом, тому висновки Держаудитслужби ніяк не вплинуть на фінансове становище КБ "Луч".

Висновки, зроблені аудиторами, жодним чином не призведуть до зупинки виробництва критичних видів озброєння, включаючи кілька ракетних комплексів,

– підкреслила вона.

За її словами, ревізія КБ "Луч" відбувається за зверненням правоохоронних органів. Попередню тау ревізію проводили ще 10 років тому.

Окрім того, керівниця Держаудитслужби відкинула звинувачення у перешкоджанні оборонним підприємствам у можливості отримувати прибутки. Вона наголосила, що вони працюють тільки в межах закону.

Саме КБ "Луч" виробляє ракети "Нептун"