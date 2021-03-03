На сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей появилось решение о выдаче лицензии на осуществление букмекерской деятельности в Украине. Оно касается только одной компании, которая на данный момент может считаться единственной готовой работать на законных основаниях.

Таким образом, первопроходцем стал международный холдинг Parimatch. Тем самым компания получила возможность не только полноценно функционировать на отечественном рынке, но и инвестировать в развитие украинской экономики. Отметим, что Parimatch является одной из ТОП-5 мировых беттинг-компаний и теперь сможет в полной мере реализовать свой опыт в Украине.

Следует отметить, что лицензия на беттинг стоит в 4,8 раза дороже, чем лицензия на онлайн-казино и беспрецедентно является самой дорогой в Европе.

Это не финальный этап легализации игорного бизнеса в Украине. Для полноценного запуска рынка азартных услуг необходимо в ближайшие сроки реформировать налоговое законодательство.

Лицензирование предусмотрено законом об организации и проведении азартных игр.