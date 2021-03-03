На сайті Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей з'явилося рішення про видачу ліцензії на здійснення букмекерської діяльності в Україні. Воно стосується лише однієї компанії, яка на даний момент може вважатися єдиною готовою працювати на законних підставах.

Таким чином, першопрохідцем став міжнародний холдинг Parimatch. Тим самим компанія отримала можливість не тільки повноцінно функціонувати на вітчизняному ринку, а й інвестувати в розвиток української економіки. Відзначимо, що Parimatch є однією з ТОП-5 світових беттінг-компаній і тепер зможе повною мірою реалізувати свій досвід в Україні.

Слід зазначити, що ліцензія на бетінг коштує в 4,8 раза дорожче, ніж ліцензія на онлайн-казино і безпрецедентно є найдорожчою в Європі.

Це не фінальний етап легалізації грального бізнесу в Україні. Для повноцінного запуску ринку азартних послуг необхідно в найближчі терміни реформувати податкове законодавство.

Ліцензування передбачено законом про організацію та проведення азартних ігор.