4056 км дорог государственного значения было построено и восстановлено в прошлом году.

Такие данные приводит в Facebook государственное агентство автомобильных дорог Украины. Укравтодор сообщает также, что в прошлом году было восстановлено и построено 158 искусственных сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей, эстакад и т.п.).

План-факт 2020: обновление и строительство дорог – 97%; обновление искусственных сооружений – 100%; работы в рамках эксплуатационного содержания – 100%,

– пишет Укравтодор.

Известно, что финансирование всех дорожно-ремонтных и строительных работ в прошлом году составило 82 млрд гривен, а на эксплуатацию транспортных магистралей потратили 9,1 млрд гривен.

При этом Укравтодор называет следующее распределение средств между источниками финансирования:

3357 км – основа, 2–3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за средства государственного бюджета);

161 км – основа, 2–3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за счет международных финансовых организаций);

538 км – верхний слой асфальтобетона (за средства государственного бюджета).

Что касается искусственных сооружений, то из 158 за средства МФО было восстановлено 58 объектов. Остальное количество по типу ремонта распределилось следующим образом: строительство и реконструкция – 13 сооружений; капитальный ремонт – 33; текущий средний ремонт – 54 объекта.

Называется также, какие классы ремонта и строительства применялись при восстановлении дорог: строительство и реконструкция – 204,1 км; капитальный ремонт – 499,3 км; текущий средний ремонт – 2 815,2 км и восстановление верхних слоев – 538 км.

Напомним, ранее глава Укравтодора Александр Кубраков назвал, какие мегапроекты в ближайшие 5 лет планируют реализовать в Украине.