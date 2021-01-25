4056 км доріг державного значення було побудовано та відновлено минулого року.

Такі дані наводить у Facebook державне агентство автомобільних доріг України. Укравтодор повідомляє також, що торік було відновлено і побудовано 158 штучних споруд (мостів, шляхопроводів, тунелів, естакад і т.ін.).

План-факт 2020: оновлення та будівництво доріг – 97%; оновлення штучних споруд – 100%; роботи в рамках експлуатаційного утримання – 100%,

– написав Укравтодор.

Відомо, що фінансування всіх дорожньо-ремонтних і будівельних робіт торік склало 82 млрд гривень, а на експлуатацію транспортних магістралей витратили 9,1 млрд гривень.

При цьому Укравтодор називає наступний розподіл коштів між джерелами фінансування:

3357 км – основа, 2–3 шари асфальтобетону або цементобетону (за кошти державного бюджету);

161 км – основа, 2–3 шари асфальтобетону або цементобетону (за кошти міжнародних фінансових організацій);

538 км – верхній шар асфальтобетону (за кошти державного бюджету).

Що стосується штучних споруд, то зі 158 за кошти МФО було відновлено 58 об'єктів. Інша кількість за типом ремонту розподілилася наступним чином: будівництво та реконструкція – 13 споруд; капітальний ремонт – 33; поточний середній ремонт – 54 об'єкти.

Називається також, які класи ремонту і будівництва застосовувалися при відновленні доріг: будівництво та реконструкція – 204,1 км; капітальний ремонт – 499,3 км; поточний середній ремонт – 2 815,2 км і відновлення верхніх шарів – 538 км.

Нагадаємо, раніше голова Укравтодору Олександр Кубраков назвав, які мегапроєкти у найближчі 5 років планують реалізувати в Україні.