Гарага Пошик родом из индийского штата Хайдарабад. Однако он учился в Буковинском государственном медуниверситете.

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Парень учился на медика

Парень был на 4 курсе, учился по направлению "медицина". В Украину приехал в начале сентября. Товарищи рассказали, что еще 5 октября он чувствовал себя хорошо, посещал занятия и даже получил хорошие оценки.

Гарага был общительным и вежливым парнем. Он хорошо учился и не имел никаких пропусков.

Детали трагического инцидента

По словам студента этого же вуза Пуша Пама, все произошло примерно в 17:30.

Пошик сидел на скамейке с друзьями возле общежития. Вдруг ему начало становиться плохо, он потерял сознание,

– отметил парень.

Гарага упал со скамейки, друзья начали оказывать ему первую медицинскую помощь. Даже прохожие помогали.

На место инцидента вызвали скорую помощь. Приехали две кареты, медики реанимировали парня. Однако, к сожалению спасти его не удалось.

У студента была тяжелая болезнь

Декан факультета иностранных студентов университета Иван Савка рассказал, что у умершего была серьезная болезнь сердца, которую вылечить не под силу никаким медикам.

Причина смерти – расслаивающая аневризма аорты с разрывом в ее надклапанной части. Разрыв произошел в пределах сердца, и как осложнение произошла тампонада сердца кровью,

– объяснил он.

Савка уточнил, что эта болезнь очень коварная: несколько секунд – и происходит внезапная смерть. Спасти в таких случаях невозможно ни в одной стране мира. "Судя по тому, что мы видели во время вскрытия, у парня была увеличена аорта в 4 – 5 раз. Поэтому болезнь могла существовать от пяти до семи лет", – добавил декан.

На здоровье студент в последнее время не жаловался, однако раньше такие разговоры были. В его комнате в общежитии нашли лекарство.

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Тело парня отправят в Индию

Родным умершего уже сообщили о трагедии. Сейчас прокуратура предоставила разрешение на выдачу и транспортировку тела в Индию. Продолжается процесс оформления выдачи гербового свидетельства о смерти.

После всех этих процедур с документами тело транспортируют в Борисполь, а тогда – в родной штат парня.

Напомним, в Харькове в конце июня на тренировочном футбольном поле умер 29-летний гражданин Ирака. Мужчине стало плохо во время игры, на место прибыли медики, однако спасти иностранца не удалось.