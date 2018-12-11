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      Стало известно, когда европейские страны откажутся от банкноты в 500 евро

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      В ЕС изымут из обращения банкноту в 500 евро
      В ЕС изымут из обращения банкноту в 500 евро / EPA

      Первые 17 стран Евросоюза откажутся от купюры в 500 евро с 26 января 2019 года.

      Еще две страны – Германия и Австрия – банкноту изымут из обращения 26 апреля 2019 года.

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      Основная причина отказа от купюры номиналом 500 евро связана с террористами и фальшивомонетчиками. Поэтому купюры в 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро обновили с точки зрения параметров безопасности.

      Отметим, что банкноту номиналом в 500 евро использовали с 2002 года.

      Если у человека возникли сомнения относительно подлинности денег, то он может обращаться в банки Украины. Банкноты направляют на исследование в уполномоченные подразделения НБУ. Поддельные деньги изымают без возмещения их стоимости. Информацию об изъятии сообщают в полицию для проведения расследований. Относительно денег, которые признали настоящими, клиентам возмещают соответствующую сумму.

      Теги: Деньги Валюта евро Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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