Стало відомо, коли європейські країни відмовляться від банкноти у 500 євро

Перші 17 країн Євросоюзу відмовляться від купюри 500 євро з 26 січня 2019 року.

Ще дві країни – Німеччина та Австрія – вилучать банкноту з обігу 26 квітня 2019 року.

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Основна причина відмови від купюри номіналом 500 євро пов'язана з терористами і фальшивомонетниками. Тому купюри у 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро оновили з точки зору параметрів безпеки.

Зазначимо, що банкноту номіналом 500 євро використовували з 2002 року.

Якщо в людини виникли сумніви щодо справжності грошей, то вона може звертатися в банки України. Банкноти скеровують на дослідження в уповноважені підрозділи НБУ. Підроблені гроші вилучають без відшкодування їх вартості. Інформацію про вилучення повідомляють до поліції для проведення розслідувань. Щодо грошей, які визнали справжніми, клієнтам відшкодовують відповідну суму.