Стало известно, когда и какие изменения ждут водителей на дорогах Украины

С 1 сентября в Украине вводятся новые правила разметки дорог, которые предусматривают сокращение ширины полос движения. Новация касается прежде всего дорог в населенных пунктах.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на заместителя министра регионального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.

Он отметил, что после введения новации каждая дорожная полоса будет проецироваться в среднем на 1,5 метра уже, чем сейчас.

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Так, на магистралях городского значения с непрерывным потоком движения ширина каждой полосы составит 3,5 метра вместо 3,75 метра. На менее загруженных улицах ширина дорог с 3,5 метра сократится до 3 метров, а дороги с минимальной интенсивностью движения сузятся до 2,75 метра вместо сегодняшних 3 метров.

При этом ширину дороги, которая станет свободной, отдадут велосипедистам или общественному транспорту.

Парцхаладзе заверил, что эта инициатива приведет украинские дороги к европейским нормам. Также ожидается, что водители по таким полосам будут ехать с меньшей скоростью.