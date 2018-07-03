Стало известно, когда и какие изменения ждут водителей на дорогах Украины
С 1 сентября в Украине вводятся новые правила разметки дорог, которые предусматривают сокращение ширины полос движения. Новация касается прежде всего дорог в населенных пунктах.
Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на заместителя министра регионального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.
Он отметил, что после введения новации каждая дорожная полоса будет проецироваться в среднем на 1,5 метра уже, чем сейчас.
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Так, на магистралях городского значения с непрерывным потоком движения ширина каждой полосы составит 3,5 метра вместо 3,75 метра. На менее загруженных улицах ширина дорог с 3,5 метра сократится до 3 метров, а дороги с минимальной интенсивностью движения сузятся до 2,75 метра вместо сегодняшних 3 метров.
При этом ширину дороги, которая станет свободной, отдадут велосипедистам или общественному транспорту.
Парцхаладзе заверил, что эта инициатива приведет украинские дороги к европейским нормам. Также ожидается, что водители по таким полосам будут ехать с меньшей скоростью.