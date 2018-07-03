21:15
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Стало відомо, коли і які зміни чекають на водіїв на дорогах України

409 Читать новость на русском
Нові правила розмітки доріг в Україні
Нові правила розмітки доріг в Україні / Фото з вільних мереж

З 1 вересня в Україні вводяться нові правила розмітки доріг, які передбачають скорочення ширини смуг руху. Новація стосується перш за все доріг у населених пунктах.

Про це повідомляє "Сегодня" із посиланням на заступника міністра регіонального будівництва та житлово-комунального господарства Льва Парцхаладзе.

Він зазначив, що після введення новації кожна дорожня смуга проектуватиметься в середньому на 1,5 метра вужче, ніж зараз.

Читайте також: В'їзд до центру Києва може стати платним

Так, на магістралях міського значення з безперервним потоком руху ширина кожної смуги становитиме 3,5 метра замість 3,75 метра. На менш завантажених вулицях ширина доріг з 3,5 метра скоротиться до 3 метрів, а дороги з мінімальною інтенсивністю руху звузяться до 2,75 метра замість сьогоднішніх 3 метрів.

При цьому ширину дороги, яка стане вільною, віддадуть велосипедистам або громадському транспорту.

Парцхаладзе запевнив, що ця ініціатива приведе українські дороги до європейських норм. Також очікується, що водії такими смугами їхатимуть з меншою швидкістю.

Теги: Новини України Авто Транспорт Нові правила дорожнього руху
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук