Стало відомо, коли і які зміни чекають на водіїв на дорогах України

З 1 вересня в Україні вводяться нові правила розмітки доріг, які передбачають скорочення ширини смуг руху. Новація стосується перш за все доріг у населених пунктах.

Про це повідомляє "Сегодня" із посиланням на заступника міністра регіонального будівництва та житлово-комунального господарства Льва Парцхаладзе.

Він зазначив, що після введення новації кожна дорожня смуга проектуватиметься в середньому на 1,5 метра вужче, ніж зараз.

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Так, на магістралях міського значення з безперервним потоком руху ширина кожної смуги становитиме 3,5 метра замість 3,75 метра. На менш завантажених вулицях ширина доріг з 3,5 метра скоротиться до 3 метрів, а дороги з мінімальною інтенсивністю руху звузяться до 2,75 метра замість сьогоднішніх 3 метрів.

При цьому ширину дороги, яка стане вільною, віддадуть велосипедистам або громадському транспорту.

Парцхаладзе запевнив, що ця ініціатива приведе українські дороги до європейських норм. Також очікується, що водії такими смугами їхатимуть з меншою швидкістю.