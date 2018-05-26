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Стало известно, кто после аннексии Крыма завладел пляжами полуострова

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"Крымский Бухенвальд", "пляжный Освенцим" или зона строгого режима. Так сейчас в Крыму называют пляжи на южном побережье полуострова.

Подконтрольная Кремлю местная власть отдает побережья в аренду российским организациям и предпринимателям, а те их огораживают и устанавливают заборы.

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Высокими заборами отгородились санатории, один из них "Черноморье", который некогда принадлежал Службе безопасности Украины, а теперь его присвоила ФСБ России. Местные жители рассказывают, что большинство пляжей были закрытыми всегда, однако в этом году заборов стало еще больше.

На трехкилометровом пути от Ялты до Ливадии лишь четыре свободных пляжа. Жители боятся, что и их отберут. К примеру, часть ливадийского пляжа отдали в аренду на обустройство санатория Кирова.

Еще один санаторий принадлежит жене бывшего нардепа Олега Царева, который в 2014 году бежал из Украины и поселился в Крыму.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

Теги: Новости Украины отдых Деньги Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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