Стало известно, кто после аннексии Крыма завладел пляжами полуострова

"Крымский Бухенвальд", "пляжный Освенцим" или зона строгого режима. Так сейчас в Крыму называют пляжи на южном побережье полуострова.

Подконтрольная Кремлю местная власть отдает побережья в аренду российским организациям и предпринимателям, а те их огораживают и устанавливают заборы.

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Высокими заборами отгородились санатории, один из них "Черноморье", который некогда принадлежал Службе безопасности Украины, а теперь его присвоила ФСБ России. Местные жители рассказывают, что большинство пляжей были закрытыми всегда, однако в этом году заборов стало еще больше.

На трехкилометровом пути от Ялты до Ливадии лишь четыре свободных пляжа. Жители боятся, что и их отберут. К примеру, часть ливадийского пляжа отдали в аренду на обустройство санатория Кирова.

Еще один санаторий принадлежит жене бывшего нардепа Олега Царева, который в 2014 году бежал из Украины и поселился в Крыму.

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