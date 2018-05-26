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Стало відомо, хто після анексії Криму заволодів пляжами півострова

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"Кримський Бухенвальд", "пляжний Освенцим" або зона суворого режиму. Так зараз в Криму називають пляжі на південному узбережжі півострова.

Підконтрольні Кремлю місцева влада віддає узбережжя в оренду російським організаціям і підприємцям, а ті їх загороджують і встановлюють паркани.

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Одним із них є "Чорномор'я", який колись належав Службі безпеки України, а тепер його привласнила ФСБ Росії. Місцеві жителі розповідають, що більшість пляжів були закритими завжди, однак цьогоріч парканів стало ще більше.

На трикілометровому шляху від Ялти до Лівадії лише чотири вільних пляжа. Жителі бояться, що і їх відберуть. До прикладу, частину лівадійського пляжу віддали в оренду на облаштування санаторію Кірова. 

Ще один санаторій належить дружині колишнього нардепа Олега Царьова, який у 2014 році втік з України і оселився в Криму. 

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:00. Не пропустіть!

Теги: Новини України Гроші відпочинок Анексія Криму Новини Криму Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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