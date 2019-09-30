Стало известно, кто следующим возглавит ПАСЕ

Следующим президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы станет бельгийский политик Рик Дамс. В января 2020 года он сменит на этом посту нынешнего президента Мари-Лилиан Паскье.

Кандидатуру Дамса единогласно поддержала группа либералов в Парламентской ассамблее, сообщил народный депутат и член украинской делегации Алексей Гончаренко.

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Полномочия действующего президента Мари-Лилиан Паскье заканчиваются в январе следующего года, и право предложить кандидатуру президента переходит именно к группе либералов,

– отметил Гончаренко.

Что известно о Рике Дамсе?

Хендрик Жюль Джозеф "Рик" Дамс – бельгийский художник, торговец вином и политик. Дамс является членом бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в течение 12 лет – с 2007-го. Входит в альянс демократов и либералов Европы.

Награжден бельгийским государственным Большим крестом, рыцарь ордера короля Леопольда II (в 2014 году). Орден вручается за заслуги перед королем Бельгии и в знак его признания.