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      Стало известно, кто следующим возглавит ПАСЕ

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      Следующим президентом ПАСЕ станет бельгиец Рик Дамс
      Следующим президентом ПАСЕ станет бельгиец Рик Дамс / myprivacy.dpgmedia.be

      Следующим президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы станет бельгийский политик Рик Дамс. В января 2020 года он сменит на этом посту нынешнего президента Мари-Лилиан Паскье.

      Кандидатуру Дамса единогласно поддержала группа либералов в Парламентской ассамблее, сообщил народный депутат и член украинской делегации Алексей Гончаренко.

       Интересно: Президент ПАСЕ отреагировала на бойкот украинской делегации

      Полномочия действующего президента Мари-Лилиан Паскье заканчиваются в январе следующего года, и право предложить кандидатуру президента переходит именно к группе либералов,
      – отметил Гончаренко.

      Что известно о Рике Дамсе?

      Хендрик Жюль Джозеф "Рик" Дамс – бельгийский художник, торговец вином и политик. Дамс является членом бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в течение 12 лет – с 2007-го. Входит в альянс демократов и либералов Европы.

      Награжден бельгийским государственным Большим крестом, рыцарь ордера короля Леопольда II (в 2014 году). Орден вручается за заслуги перед королем Бельгии и в знак его признания.

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      Теги: Новости политики Алексей Гончаренко Европа ПАСЕ
      Источник: 24 канал
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