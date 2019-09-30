Стало відомо, хто наступним очолить ПАРЄ

Наступним президентом Парламентської асамблеї Ради Європи стане бельгійський політик Рік Дамс. У січні 2020 року він змінить на цій посаді нинішню президентку Марі-Ліліан Паск'є.

Кандидатуру Дамса одноголосно підтримала група лібералів у Парламентській асамблеї, повідомлив народний депутат та член української делегації Олексій Гончаренко.

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Повноваження чинної президентки Марі-Ліліан Паск'е закінчуються в січні наступного року, і право запропонувати кандидатуру президента переходить саме до групи лібералів,

– зазначив Гончаренко.

Що відомо про Ріка Дамса?

Хендрік Жюль Джозеф "Рік" Дамс – бельгійський художник, торговець вином та політик. Дамс виступає членом бельгійської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи протягом 12 років – з 2007-го. Входить до альянсу демократів і лібералів Європи.

Нагороджений бельгійським державним Великим хрестом лицяр ордеру короля Леопольда ІІ (у 2014 році). Орден вручається за заслуги перед королем Бельгії та на знак його благословення.