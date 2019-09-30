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      Стало відомо, хто наступним очолить ПАРЄ

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      Наступним президентом ПАРЄ стане бельгієць Рік Дамс
      Наступним президентом ПАРЄ стане бельгієць Рік Дамс / myprivacy.dpgmedia.be

      Наступним президентом Парламентської асамблеї Ради Європи стане бельгійський політик Рік Дамс. У січні 2020 року він змінить на цій посаді нинішню президентку Марі-Ліліан Паск'є.

      Кандидатуру Дамса одноголосно підтримала група лібералів у Парламентській асамблеї, повідомлив народний депутат та член української делегації Олексій Гончаренко.

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      Повноваження чинної президентки Марі-Ліліан Паск'е закінчуються в січні наступного року, і право запропонувати кандидатуру президента переходить саме до групи лібералів,
      – зазначив Гончаренко.

      Що відомо про Ріка Дамса?

      Хендрік Жюль Джозеф "Рік" Дамс – бельгійський художник, торговець вином та політик. Дамс виступає членом бельгійської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи протягом 12 років – з 2007-го. Входить до альянсу демократів і лібералів Європи.

      Нагороджений бельгійським державним Великим хрестом лицяр ордеру короля Леопольда ІІ (у 2014 році). Орден вручається за заслуги перед королем Бельгії та на знак його благословення.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики ПАРЄ Європа Олексій Гончаренко
      Джерело: 24 канал
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