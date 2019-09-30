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      Президентка ПАРЄ відреагувала на бойкот української делегації

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      Президентка ПАРЄ розчарована відсутністю української делегації у ПАРЄ
      Президентка ПАРЄ розчарована відсутністю української делегації у ПАРЄ / zdf.de

      Президентка Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Моріс Паск'є висловила жаль, що на осінній сесії не буде присутня делегація від України. Тим не менш, Київ може розраховувати на підтримку ПАРЄ.

      Паск'є на відкритті осінньої сесії 30 вересня зауважило, що ПАРЄ важливо мати діалог з Україною, пише "Укрінформ".

      Важливо: Сесія ПАРЄ без України і з Росією: що робитиме нова українська делегація

      Діалог і співробітництво з українською делегацією є особливо важливим для мене і для усіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У зв'язку з цим я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії,
      – заявила президентка ПАРЄ.

      Вона сподівається, що Україна все ж подасть повноваження своєї нової делегації якнайшвидше.

      Коментуючи повернення делегації РФ, політикиня заявила, що Рада Європи не є місцем для геополітичної боротьби, а механізмом захисту прав усіх учасників цієї міжнародної організації. Тому, Асамблея буде продовжувати роботу спільно з колегами з Росії "на засадах відкритого і чесного діалогу". 

      Важливо! З 30 вересня до 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Новий склад української делегації не буде брати участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.

      Хто все ж поїхав з України на сесію ПАРЄ?Попри те, що Україна офіційно відмовилася від участі в найближчих засіданнях Асамблеї, туди все ж приїхала голова нової делегації, народна обраниця від "Слуги народу" Єлизавета Ясько з неофіційним візитом. Вона наголошує, що спілкуватись із російськими дипломатами вміє, а Росію ігнорувати не можна.

      Окрім того, у ПАРЄ може потрапити ще одна нардепка Верховної Ради. Так, проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя" делегувала свою представницю Юлію Льовочкіну для участі в роботі сесії ПАРЄ.

      Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ
      Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Україна – Росія Європа
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