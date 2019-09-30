Президент ПАСЕ отреагировала на бойкот украинской делегации

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье выразила сожаление, что на осенней сессии не будет присутствовать делегация от Украины. Тем не менее, Киев может рассчитывать на поддержку ПАСЕ.

Паскье на открытии осенней сессии 30 сентября отметила, что ПАСЕ важно иметь диалог с Украиной, пишет "Укринформ".

Важно: Сессия ПАСЕ без Украины и с Россией: что будет делать новая украинская делегация

Диалог и сотрудничество с украинской делегацией является особенно важным для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не подал полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии,

– заявила президент ПАСЕ.

Она надеется, что Украина все же подаст полномочия своей новой делегации как можно скорее.

Комментируя возвращение делегации РФ, политик заявила, что Совет Европы не является местом для геополитической борьбы, а механизмом защиты прав всех участников этой международной организации. Поэтому, Ассамблея будет продолжать работу совместно с коллегами из России "на принципах открытого и честного диалога".

Важно! С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Новый состав украинской делегации не будет принимать участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

Кто все же поехал из Украины на сессию ПАСЕ? Несмотря на то, что Украина официально отказалась от участия в ближайших заседаниях Ассамблеи, туда все-таки приехала глава новой делегации, народная избранница от "Слуги народа" Елизавета Ясько с неофициальным визитом. Она подчеркивает, что общаться с российскими дипломатами умеет, а Россию игнорировать нельзя.



Кроме того, в ПАСЕ может попасть еще одна нардеп Верховной Рады. Так, пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" делегировала свою представительницу Юлию Левочкину для участия в работе сессии ПАСЕ.



Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ / Инфографика 24 канала