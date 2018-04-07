Стало известно о задачах частных военных компаний России, действующих на Донбассе
Российские частные военные компании, действующие на оккупированном Донбассе, получили задание от Генштаба вооруженных сил России активизировать диверсионные операции на подконтрольных Украины территориях вдоль линии разграничения.
Об этом в своем Facebook написал нардеп Украины и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.
Кроме того, по данным Тымчука, ЧВК России получили также задачу обеспечить увеличение в своих рядах количества местных жителей-граждан Украины.
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Также пророссийские боевики привлекают в свои ряды на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей лиц, свободно владеющих украинским языком. Делается это для того, чтобы доказывать с помощью западных СМИ тезис "о наличии украинцев по обе стороны конфликта", что, по планам российского Генштаба, должно подтверждать "факт гражданской войны в Украине".