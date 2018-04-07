10:06
7 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
11°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    16°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
Вєсті Кремля
23:16, 6 апреля
Вести.UA. Неделя моды на телеканале
Вєсті.UA
21:43, 6 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стало известно о задачах частных военных компаний России, действующих на Донбассе

7 Читати новину українською
Пророссийские боевики на Донбассе получили новые задачи от Генштаба ВС РФ
Пророссийские боевики на Донбассе получили новые задачи от Генштаба ВС РФ / Иллюстративное фото

Российские частные военные компании, действующие на оккупированном Донбассе, получили задание от Генштаба вооруженных сил России активизировать диверсионные операции на подконтрольных Украины территориях вдоль линии разграничения.

Об этом в своем Facebook написал нардеп Украины и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Кроме того, по данным Тымчука, ЧВК России получили также задачу обеспечить увеличение в своих рядах количества местных жителей-граждан Украины.

Читайте также: Нардеп Тимчук предложил террористу Гиркину альтернативу возвращению на оккупированный Донбасс

Также пророссийские боевики привлекают в свои ряды на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей лиц, свободно владеющих украинским языком. Делается это для того, чтобы доказывать с помощью западных СМИ тезис "о наличии украинцев по обе стороны конфликта", что, по планам российского Генштаба, должно подтверждать "факт гражданской войны в Украине".

Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук