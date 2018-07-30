00:00
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стало известно, сколько эфирного времени уделяют телеканалы событиям на Востоке

13 Читати новину українською
Развлекательные телеканалы уделяют войне на Донбассе 5 часов эфирного времени в неделю, информационные – 10
Развлекательные телеканалы уделяют войне на Донбассе 5 часов эфирного времени в неделю, информационные – 10

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что освещению событий на Донбассе украинские телеканалы уделяют от 5 до 10 часов эфирного времени в неделю.

Об этом на своей странице в Facebook информирует член национального совета Сергей Костинский.

Читайте также: В Киеве полицейский распылил слезоточивый газ в лицо журналисту

4 часа 46 минут эфирного времени в неделю уделяют развлекательно-информационные телеканалы теме событий, происходящих в Донецкой и Луганской областях. Доля объема таких сообщений в эфире информационных телеканалов – 9 часов 44 минуты,
– говорится в сообщении.

Всего в эфир развлекательно-информационных телеканалов в течение недели, когда проводился мониторинг, вышло 465 сообщений о ситуации на востоке Украины. Больше всего этой теме уделяет внимания "ІСTV". За год показатель этого телеканала значительно вырос. Между тем на телеканалах "1+1" и "Интер" по сравнению с прошлым годом количество программ, посвященных этой теме, уменьшилось.

Общее количество сообщений о ситуации на Донетчине и Луганщине на информационных телеканалах составило 2544, что охватывает почти 10 часов эфирного времени. Больше всего информации предлагают "5 канал", "Громадское телевидение", а меньше всего – "NewsNetwork" и "Обоз TV".

Отмечается, что мониторинг освещения украинскими телеканалами ситуации в Донецкой и Луганской областях и в Крыму Национальный совет провел в апреле этого года. Всего было обработано 2856 часов эфирного времени 16 телеканалов.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе журналисты Новости политики
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 30 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Правительство Польши хочет уравнять зарплаты поляков и рабочих из Украины
 4 июня 2016 , 23:17
Сегодня состоялась первая в истории высадка на комету
 12 ноября 2014 , 22:05
Экс-"динамовец" Козак дебютировал за ПАОК
 5 сентября 2016 , 15:24
Защитник Динамо: В следующем сезоне легкой жизни Шахтеру я не обещаю
 16 июня 2017 , 09:57
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук