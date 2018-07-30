Стало известно, сколько эфирного времени уделяют телеканалы событиям на Востоке

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что освещению событий на Донбассе украинские телеканалы уделяют от 5 до 10 часов эфирного времени в неделю.

Об этом на своей странице в Facebook информирует член национального совета Сергей Костинский.

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4 часа 46 минут эфирного времени в неделю уделяют развлекательно-информационные телеканалы теме событий, происходящих в Донецкой и Луганской областях. Доля объема таких сообщений в эфире информационных телеканалов – 9 часов 44 минуты,

– говорится в сообщении.

Всего в эфир развлекательно-информационных телеканалов в течение недели, когда проводился мониторинг, вышло 465 сообщений о ситуации на востоке Украины. Больше всего этой теме уделяет внимания "ІСTV". За год показатель этого телеканала значительно вырос. Между тем на телеканалах "1+1" и "Интер" по сравнению с прошлым годом количество программ, посвященных этой теме, уменьшилось.

Общее количество сообщений о ситуации на Донетчине и Луганщине на информационных телеканалах составило 2544, что охватывает почти 10 часов эфирного времени. Больше всего информации предлагают "5 канал", "Громадское телевидение", а меньше всего – "NewsNetwork" и "Обоз TV".

Отмечается, что мониторинг освещения украинскими телеканалами ситуации в Донецкой и Луганской областях и в Крыму Национальный совет провел в апреле этого года. Всего было обработано 2856 часов эфирного времени 16 телеканалов.