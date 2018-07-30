Стало відомо, скільки ефірного часу приділяють телеканали подіям на Сході

У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення заявили, що висвітленню подій на Донбасі українські телеканали приділяють від 5 до 10 годин ефірного часу на тиждень.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує член Нацради Сергій Костинський.

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4 години 46 хвилин ефірного часу в тиждень приділяють розважально-інформаційні телеканали темі подій, що відбуваються в Донецькій і Луганській областях. Частка обсягу таких повідомлень в ефірі інформаційних телеканалів – 9 годин 44 хвилини,

– йдеться у повідомленні.

Загалом в ефір розважально-інформаційних телеканалів упродовж тижня, коли проводився моніторинг, вийшло 465 повідомлень про ситуацію на сході України. Найбільше цій темі приділяє уваги "ІСTV". За рік показник цього телеканалу значно зріс. Водночас на телеканалах "1+1" та "Інтер" порівняно з минулим роком кількість програм, присвячених цій темі, зменшилася.

Загальна кількість повідомлень щодо ситуації на Донеччині й Луганщині на інформаційних телеканалах становила 2544, що охоплює майже 10 годин ефірного часу. Найбільше інформації пропонують "5 канал", "Громадське телебачення", а найменше – "NewsNetwork" і "Обоз TV".

Зазначається, що моніторинг щодо висвітлення українськими телеканалами ситуації в Донецькій та Луганській областях і в Криму Національна рада провела у квітні цього року. Загалом було опрацьовано 2856 годин ефірного часу 16 телеканалів.