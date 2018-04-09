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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ САНКЦИИ

Стало известно, сколько людей погибло во время атаки на сирийскую базу

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Война в Сирии
Война в Сирии / TGCom24

В результате ракетного удара по сирийской базе Тийфор погибли 14 человек. При этом до сих пор доподлинно неизвестно, кто совершил атаку.

Об этом со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Associated Press.

Ракетный удар произошел 9 апреля. Среди погибших есть как сирийцы, так и иранцы.

Напомним, Россия пытается обвинить в ударе по "Тийфору" израильскую армию, однако та обвинения отвергает.

Теги: Война в Сирии Жертвы
Источник: 24 Канал
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