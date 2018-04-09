Россия нашла виновных в ракетном ударе по авиабазе в Сирии

Ракетный удар по военной базе, расположенной в провинции Хомс, на востоке Сирии, нанесли израильские самолеты.

Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает "Интерфакс".

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"9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", – заявили в российском военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, но три ракеты достигли западной части аэродрома.

"Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

Напомним, утром 8 апреля в Сирии был нанесен авиаудар по военной авиабазе Т-4, в результате чего несколько человек получили ранения и погибли.