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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

По сирийской авиабазе нанесен ракетный удар: есть жертвы

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Последствия атаки на сирийскую военную авиабазу
Последствия атаки на сирийскую военную авиабазу / Соцсети

Утром 8 апреля в Сирии на востоке провинции Хомс был нанесен авиаудар по военной авиабазе Т-4. В частности, по ней было выпущено несколько ракет.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

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Отмечается, что в результате несколько человек получили ранения и погибли, однако точное количество не называется.

Кроме того, распространяется информация, что ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам, направленным на авиабазу. Как подчеркивает источник информационного агентства "РИА Новости", в итоге были сбиты все ракеты.

По словам собеседника ресурса, в результате инцидента никто не пострадал и материальный ущерб авиабазе нанесен не был.

Как предполагает ресурс SANA (Сирийская арабская информационное агентство), ракеты были выпущены Соединенными Штатами, а по информации телеканала "Аль-Маядин", ракеты атаковавшие военный аэродром, было направлены из Средиземного моря через территорию Ливана.

Зато Пентагон все обвинения в свой адрес опровергает и утверждает, что не проводит никаких авиаударов, хотя об атаке знает, передает Reuters.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем дипломатические попытки, которые продолжаются, касательно влияния на тех, кто применяет химическое оружие", – добавляет оборонное ведомство США.

Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума по меньшей мере 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что за этим стоит президент страны Башар Асад, а Россия и Иран являются ответственными за его поддержку, поэтому должны заплатить большую цену. Кроме того, в правительстве США отметили, что Кремль со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конце концов будет нести ответственность за возможные нападения.

Теги: Новости США Оружие Война в Сирии Жертвы
Источник: 24 Канал
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