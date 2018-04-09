По сирийской авиабазе нанесен ракетный удар: есть жертвы

Утром 8 апреля в Сирии на востоке провинции Хомс был нанесен авиаудар по военной авиабазе Т-4. В частности, по ней было выпущено несколько ракет.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

Читайте также: Россия в Сирии привела в боевую готовность свои ЗРК, – СМИ

Отмечается, что в результате несколько человек получили ранения и погибли, однако точное количество не называется.

Кроме того, распространяется информация, что ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам, направленным на авиабазу. Как подчеркивает источник информационного агентства "РИА Новости", в итоге были сбиты все ракеты.

По словам собеседника ресурса, в результате инцидента никто не пострадал и материальный ущерб авиабазе нанесен не был.

Как предполагает ресурс SANA (Сирийская арабская информационное агентство), ракеты были выпущены Соединенными Штатами, а по информации телеканала "Аль-Маядин", ракеты атаковавшие военный аэродром, было направлены из Средиземного моря через территорию Ливана.

Зато Пентагон все обвинения в свой адрес опровергает и утверждает, что не проводит никаких авиаударов, хотя об атаке знает, передает Reuters.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем дипломатические попытки, которые продолжаются, касательно влияния на тех, кто применяет химическое оружие", – добавляет оборонное ведомство США.

Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума по меньшей мере 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что за этим стоит президент страны Башар Асад, а Россия и Иран являются ответственными за его поддержку, поэтому должны заплатить большую цену. Кроме того, в правительстве США отметили, что Кремль со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конце концов будет нести ответственность за возможные нападения.