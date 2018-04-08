Россия заплатит большую цену, – Трамп громко прокомментировал химическую атаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп остро отреагировал на циничную химическую атаку в сирийском городе Дума. По его словам, президент страны Башар Асад является животным, а Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Соответствующие заявления политик опубликовал в своем Twitter.

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"Много погибших, в том числе женщин и детей, вследствие ужасной химической атаки в Сирии. Место ужаса заблокировано и окружено сирийской армией, что делает невозможным попадание туда извне. Президент Путин, Россия и Иран являются ответственными за поддержку животного Асада. Большая цена", – заметил хозяин Белого дома.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

Кроме того, он призвал как можно скорее открыть территорию для медицинской помощи и проверки, поскольку произошла еще одна гуманитарная катастрофа безо всяких причин. По его словам, виновники трагедии являются больными людьми.

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

"Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию на песке, сирийская катастрофа уже давно закончилась бы! Животное Асад был бы историей!" – добавил Трамп.