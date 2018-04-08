Россия заплатит большую цену, – Трамп громко прокомментировал химическую атаку в Сирии
Президент США Дональд Трамп остро отреагировал на циничную химическую атаку в сирийском городе Дума. По его словам, президент страны Башар Асад является животным, а Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.
Соответствующие заявления политик опубликовал в своем Twitter.
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"Много погибших, в том числе женщин и детей, вследствие ужасной химической атаки в Сирии. Место ужаса заблокировано и окружено сирийской армией, что делает невозможным попадание туда извне. Президент Путин, Россия и Иран являются ответственными за поддержку животного Асада. Большая цена", – заметил хозяин Белого дома.
Кроме того, он призвал как можно скорее открыть территорию для медицинской помощи и проверки, поскольку произошла еще одна гуманитарная катастрофа безо всяких причин. По его словам, виновники трагедии являются больными людьми.
"Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию на песке, сирийская катастрофа уже давно закончилась бы! Животное Асад был бы историей!" – добавил Трамп.
Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума по меньшей мере 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки. Волонтерская спасательная организация "Белые каски" разместила в Twitter фото и видео с погибшими. В правительстве США в свою очередь отметили, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конце концов будет нести ответственность за возможные нападения. К слову, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко утверждает, что правительственные силы в САР не использовали химическое оружие в городе Дума.
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